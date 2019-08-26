US Open: Ястремська вперше пробилася до другого кола турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у другому колі останнього турніру серії «Великого слему» цього сезону – US Open (Відкритого чемпіонату США).

У першому раунді Ястремська перемогла в трьох сетах румунку Моніку Нікулеску – 6:4, 1:6, 6:2.

Наступною суперницею українки стане Ребекка Петерсон зі Швеції.

Ястремська другий рік поспіль грає у основній сітці американського меджору, але минулого року їй не вдалося подолати перше коло.

Сьогодні свій стартовий матч проведе і перша ракетка України Еліна Світоліна.