Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Серпень 2019, Київ 00:01
Новини | Спорт

US Open: Ястремська вперше пробилася до другого кола турніру

Ястремська вийшла до другого кола

Дивитись коментарі

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у другому колі останнього турніру серії «Великого слему» цього сезону – US Open (Відкритого чемпіонату США).

У першому раунді Ястремська перемогла в трьох сетах румунку Моніку Нікулеску – 6:4, 1:6, 6:2.

Наступною суперницею українки стане Ребекка Петерсон зі Швеції.

Ястремська другий рік поспіль грає у основній сітці американського меджору, але минулого року їй не вдалося подолати перше коло.

Сьогодні свій стартовий матч проведе і перша ракетка України Еліна Світоліна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG