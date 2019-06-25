Швейцарія поверне Узбекистану частину грошей, заарештованих у справі Гульнари Карімової

Генеральна прокуратура Швейцарії ухвалила рішення повернути Узбекистану 133 мільйони доларів, які заарештували в рамках розслідування справи про відмивання грошей і хабарництво проти дочки першого президента Узбекистану – Гульнари Карімової. Про це йдеться в прес-релізі відомства.

«У рамках заплутаного кримінального розслідування, яке ведеться шостий рік, Генеральна прокуратура Швейцарії виявила докази незаконного привласнення великих сум від компаній, переважно іноземних компаній, в обмін на те, щоб залишитися або потрапити на узбекистанський ринок. У рамках схеми гроші відмивалися за кордоном, в тому числі і в Швейцарії. Ґрунтуючись на даних розслідування і першому винесеному вироку, 130 мільйонів швейцарських франків будуть повернуті Узбекистану», – йдеться в заяві Генпрокуратури.

Відомство також повідомило про винесення вердикту родичу Гульнари Карімової, який, за даними слідства, щоб приховати походження коштів, відкрив у Швейцарії кілька підставних компаній і банківських рахунків, через які проходили платежі від переважно телекомунікаційних компаній із Нідерландів, Швеції та США.

У рамках цієї справи у Швейцарії залишаються заарештованими 650 мільйонів франків (686 мільйонів доларів). Ще п’ятеро осіб проходять підозрюваними.

У Генпрокуратурі Швейцарії не уточнили, в який термін гроші будуть перераховані Ташкенту.

Напередодні Карімова, яка з березня перебуває у в’язниці в Ташкенті, звернулася до президента Узбекистану з проханням про помилування.

У 2015 році проти Карімової у Швеції, Швейцарії і США порушили кримінальні справи: їй висунули звинувачення у привласненні близько мільярда доларів. У цих же країнах були заарештовані пов’язані з нею рахунки в банках та інші належні їй активи, в тому числі нерухомість.

В Узбекистані Карімову також звинуватили у фінансових зловживаннях на суму близько 53 мільйонів доларів. У 2017 році, як повідомила Генпрокуратура країни, Карімову засудили на 10 років позбавлення волі, визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні й знищенні документації офшорних компаній. Рік по тому Ташкентський обласний суд замінив покарання на 5 років обмеження волі (домашній арешт). У березні 2019 року її відправили в колонію.

Гульнара Карімова – старша дочка покійного Іслама Карімова. Довгий час вона просувала себе як поп-співачку і займалася дизайном одягу, а також працювала в дипломатичній сфері. У свій час її вважали наступницею батька на посаді президента Узбекистану.