Влада Узбекистану повідомила, в якій колонії утримують дочку Карімова

Прес-служба Генпрокуратури Узбекистану 3 квітня повідомила, що дочка екс-президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара Карімова відбуває покарання в жіночій колонії в Зангіатинькому районі Ташкентської області, і в неї там «немає ніякиї привілейованих умов».

За даними прокуратури, 1-2 квітня Карімова зустрічалася в колонії №21 зі своїм швейцарським адвокатом Грегуаром Манже.

Про те, що Карімову відправили в колонію з-під домашнього арешту стало відомо 6 березня: про це в Інстаграмі написала її дочка Іман, в будинку якої жила Карімова.

У 2015 році проти Карімової в Швеції, Швейцарії та США порушили кримінальні справи: їй висунули обвинувачення в привласненні близько мільярда доларів. Передусім йшлося про хабарі, які, за даними слідчих, Карімова отримувала щонайменше від шести телекомунікаційних компаній.

В Узбекистані Карімову також звинуватили у фінансових зловживаннях на суму близько 53 мільйонів доларів. Суд у Ташкенті призначив Карімовій п’ять років обмеження волі, визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні та знищенні документації офшорних компаній.