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06 Березень 2019, Київ 08:51
Новини | Міжнародні

Дочку покійного президента Узбекистану перевели у в’язницю – прокуратура

Раніше про те, що Гульнару Карімову повезли в невідомому напрямку силовики, написала в Instagram її дочка Іман, у квартирі якої Карімова відбувала домашній арешт

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Генеральна прокуратура Узбекистану заявляє, що Гульнару Карімову, дочку першого президента Узбекистану Іслама Карімова, перевели до в’язниці після того, як суд визнав її винною в порушенні умов домашнього арешту.

Відповідне рішення суд ухвалив 5 березня.

Заміну обмеження свободи на колонію загального режиму відомство пояснило тим, що Гульнара Карімова порушувала умови звільнення: використовувала засоби зв’язку, включаючи інтернет і «активно перешкоджала відшкодуванню завданих нею збитків, встановлених у кримінальній справі».

Донька колишнього президента Узбекистану Гульнара Карімова опинилася в центрі кількох кримінальних справ через фінансові зловживання
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Раніше про те, що Гульнару Карімову повезли в невідомому напрямку силовики, написала в Instagram її дочка Іман, у квартирі якої Карімова відбувала домашній арешт.

У 2015 році проти Карімової в Швеції, Швейцарії та США порушили кримінальні справи: їй висунули обвинувачення в привласненні близько мільярда доларів. Передусім йшлося про хабарі, які, за даними слідчих, Карімова отримувала щонайменше від шести телекомунікаційних компаній.

В Узбекистані Карімову також звинуватили у фінансових зловживаннях на суму близько 53 мільйонів доларів. Суд у Ташкенті призначив Карімовій п’ять років обмеження волі, визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні та знищенні документації офшорних компаній.

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