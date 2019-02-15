Суд у Швеції виправдав 3 фігурантів справи про хабарі дочці покійного президента Узбекистану

Суд шведського Стокгольма 15 лютого виправдав трьох екс-керівників телекомунікаційного гіганта Telia (колишня TeliaSonera – ред.) у гучній справі про хабарі в майже 350 мільйонів доларів старшій дочці покійного президента Узбекистану Іслама Карімова. Так, суд визнав невинуватість колишнього фінансового директора і віце -президента Telia Теро Ківісаарі, колишнього виконавчого директора Ларса Нюберга і екс-головного радника євразійського бізнес-напрямку компанії Улі Туіма.

Троє представників Telia постали перед судом у вересні минулого року за підозрою у виплаті Гульнарі Карімовій 350 мільйонів доларів в обмін на ліцензію за вихід цієї шведської телекомунікаційної компанії на ринок Узбекистану. Зрештою, суд заявив, що не було доведено, що Гульнара Карімова займала якусь офіційну посаду, пов’язану з телекомунікаційним сектором в Узбекистані, що було головним аргументом прокурора.

Telia не єдина міжнародна телекомунікаційна компанія, яку звинувачують у підкупі узбецьких чиновників.

У 2015 році щодо Гульнари Карімової в Швеції, Швейцарії та США відкрили кримінальні справи: їй висунули звинувачення в привласненні близько мільярда доларів. Передусім йшлося про хабарі, які Карімова отримувала щонайменше від шести телекомунікаційних компаній. В Узбекистані Карімову також звинуватили у фінансових зловживаннях на суму близько 53 мільйонів доларів.