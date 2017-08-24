У Росії повідомили про запит Узбекистану про арешт майна дочки колишнього президента

У Росії повідомили, що отримали запит Генеральної прокуратури Узбекистану про арешт майна Ґульнари Карімової, дочки колишнього президента, небіжчика Іслама Карімова.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури Росії без подальших подробиць, цей запит вивчають.

В Узбекистані заявляли, що Ґульнара Карімова перебуває нині під вартою після винесення їй нових звинувачень у перебігу слідства, що триває. 2015 року її вже засудили до обмеження свободи на п’ять років за звинуваченнями в вимаганні коштів на суми в десятки мільйонів доларів США і ухиленні від сплати податків на сотні мільйонів.

Зокрема, Генпрокуратура Узбекистану повідомляла, що в новій справі проти Ґульнари Карімової домагається арешту її активів на суму в півтора мільярда доларів США у 12 країнах. Серед того – елітне житло й кілька квартир у Москві і будинок у Підмосков’ї, а також готель, будинок і земельна ділянка в Ялті в окупованому українському Криму, який наразі фактично контролює Росія. Як заявили в Ташкенті, вона незаконно здобула майна на суму в майже 600 мільйонів доларів, а також отримала близько 870 мільйонів доларів як «відкати».

45-річна Ґульнара Карімова свого часу була помітною особою в Узбекистані, вона виступала як співачка, дизайнер, якийсь час була на дипломатичній роботі – послом її країни в установах ООН у Женеві у Швейцарії. Її вважали потенційною наступницею її батька на президентській посаді

Але з 2013 року проти неї почали з’являтися звинувачення в незаконних фінансових оборудках, які почали розслідувати в кількох країнах Європи, зокрема, у Швеції і Швейцарії, у США і в самому Узбекистані. 2013 року, ще за життя Іслама Карімова, вона зникла з публічного життя – її фактично взяли в Узбекистані під домашній арешт.