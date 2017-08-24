Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
24 Серпень 2017, Київ 19:28
Новини | Міжнародні

У Росії повідомили про запит Узбекистану про арешт майна дочки колишнього президента

Ґульнара Карімова, фото 2011 року

У Росії повідомили, що отримали запит Генеральної прокуратури Узбекистану про арешт майна Ґульнари Карімової, дочки колишнього президента, небіжчика Іслама Карімова.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури Росії без подальших подробиць, цей запит вивчають.

В Узбекистані заявляли, що Ґульнара Карімова перебуває нині під вартою після винесення їй нових звинувачень у перебігу слідства, що триває. 2015 року її вже засудили до обмеження свободи на п’ять років за звинуваченнями в вимаганні коштів на суми в десятки мільйонів доларів США і ухиленні від сплати податків на сотні мільйонів.

Ґульнара Карімова під охороною, фактично під домашнім арештом, фото 2014 року
Ґульнара Карімова під охороною, фактично під домашнім арештом, фото 2014 року

Зокрема, Генпрокуратура Узбекистану повідомляла, що в новій справі проти Ґульнари Карімової домагається арешту її активів на суму в півтора мільярда доларів США у 12 країнах. Серед того – елітне житло й кілька квартир у Москві і будинок у Підмосков’ї, а також готель, будинок і земельна ділянка в Ялті в окупованому українському Криму, який наразі фактично контролює Росія. Як заявили в Ташкенті, вона незаконно здобула майна на суму в майже 600 мільйонів доларів, а також отримала близько 870 мільйонів доларів як «відкати».

45-річна Ґульнара Карімова свого часу була помітною особою в Узбекистані, вона виступала як співачка, дизайнер, якийсь час була на дипломатичній роботі – послом її країни в установах ООН у Женеві у Швейцарії. Її вважали потенційною наступницею її батька на президентській посаді

Але з 2013 року проти неї почали з’являтися звинувачення в незаконних фінансових оборудках, які почали розслідувати в кількох країнах Європи, зокрема, у Швеції і Швейцарії, у США і в самому Узбекистані. 2013 року, ще за життя Іслама Карімова, вона зникла з публічного життя – її фактично взяли в Узбекистані під домашній арешт.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG