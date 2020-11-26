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26 листопада 2020, Київ 20:15
Новини | Політика

МЗС надіслало Росії ноту протесту через сотий «гумконвой» на Донбас

МЗС України неодноразово направляло ноти протесту російському зовнішньополітичному відомству через так звані «гумконвої»

Міністерство закордонних справ України назвало відправку «гумконвою» на окуповану частину Донбасу черговим вчиненням Росією міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.

«Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий «гуманітарний конвой» для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України. Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур», – йдеться в повідомленні.

В МЗС заявили, що надіслали Міністерству закордонних справ Росії ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

26 листопада Росія всоте надіслала так званий «гуманітарний конвой» на території Донбасу, окуповані проросійськими бойовиками. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, на в’їзд в Україну прослідувало дві колони у складі 14 автомобілів.

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