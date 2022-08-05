Ексзаступника голови ГУР підозрюють у державній зраді

В Офісі генпрокурора з посиланням на Львівську облпрокарутару заявили, що генерал-майору, колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено про підозру у державній зраді.

«За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований та діяв в інтересах спецслужб РФ. Збирав та передавав таємну та цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також форм та методів, які використовуються ЗСУ та правоохоронними органами у протидії російській агресії. За вказівкою спецслужб країни-агресора, він надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв’язків спецслужб України на тимчасово окупованій території», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що у лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного «він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій».

«Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави», – йдеться в повідомленні.

Імені підозрюваного і періоду силовики не вказують.

СБУ додає, що затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 року. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.