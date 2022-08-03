«Виправдовував агресію РФ і чекав на окупацію». СБУ затримала очільника «ОПЗЖ» у Черкаській міськраді

Служба безпеки України заявляє про затримання помічника чинного народного депутата, який хотів очолити окупаційну адміністрацію у разі окупації Черкащини.



Як повідомила у телеграмі пресслужба відомства, правоохоронці затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію «ОПЗЖ» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа.



«Чоловік не лише виправдовував агресію рф проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон», – йдеться у повідомленні.



За даними спецслужби, затриманий разом з поплічницею проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це «виключно внутрішній громадянський конфлікт».



«Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон», – додають у відомстві.



СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США. Затриманому і його поплічниці повідомили про підозру.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Партія оскаржила це рішення.