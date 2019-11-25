ГУР підтвердило: «ексмер» Горлівки Матюха є українським розвідником

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що колишній «народний мер» окупованої Горлівки Едуард Матюха є співробітником ГУР і повернувся на підконтрольну територію. Про це 24 листопада повідомила програма ТСН.Тиждень.

«Едуард – це людина, яка надавала дуже багато інформації, яка просто необхідна головному управлінню розвідки Міністерства оборони для реальної оцінки ситуації, що склалася на окупованій території», – вказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Упродовж п’яти років Матюха перебував на контрольованій російськими гібридними силами частині Донецької області і вдавав, що підтримує бойовиків.

У сюжеті ТСН.Тиждень вказано, що Горлівку Матюха очолював недовго: навколо нього спалахнув конфлікт між бойовиками, що й було завданням ГУР. Згодом Матюха став першим секретарем горлівського міського комітету комуністичної партії, на цій посаді встановив контакти з російськими комуністами та з’ясував їхню роль у політиці Росії на Донбасі.

До листопада 2013 року Едуард Матюха був першим заступником міського голови Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.