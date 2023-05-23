Навчання у США і гольф-турніри за кордоном: розслідувачі у РФ описали життя доньки голови компанії-виробника ракет для ударів по Україні

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила розслідування про родину 67-річного Миколу Гусєва – голови державного машинобудівного конструкторського бюро «Вимпел», яке займається розробкою та виробництвом «авіаційного ракетного озброєння з високою ефективністю ураження цілей». Ракетами цього підприємства, як стверджується, Росія завдавала ударів по Запорізькій та Чернігівській областях.

Сам Микола Гусєв, як кажуть розслідувачі, пересувається на авто Mercedes-Benz GLS, у нього дві такі машини. Його дружина Наталія Львова їздить Jaguar F-Pace, а його 32-річній падчериці на день народження подарували Rolls-Royce. Хто саме подарував їй цей автомобіль, не вказується.

20-річна дочка Гусєва Наталія з 2020 року живе у США та навчається в університеті Маямі на психолога, йдеться у розслідуванні. Рік навчання в цьому університеті коштує близько 60 тисяч доларів без урахування покупки підручників, оренди житла та інших витрат. Вона також захоплюється гольфом та бере участь у змаганнях по всьому світу.

Наталія Гусєва у США володіє автомобілем BMW X1. Завдяки штрафу розслідувачі довідалися її адресу: живе дочка Гусєва в квартирі площею 70 квадратних метрів і, ймовірно, орендує її. Середня вартість оренди таких апартаментів – приблизно 3,5 тисячі доларів, йдеться в розслідуванні.

Микола Гусєв та члени його родини не перебувають під санкціями. Соратники Навального закликають внести їх до списку санкцій.