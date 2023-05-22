Росія: фонд Навального знайшов елітну нерухомість у Сочі серед оточення Патрушева, Суровікіна і Соловйова

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального з «Фонду боротьби з корупцією» опублікували розслідування, присвячене елітній нерухомості у Сочі. Дані деяких власників виявилися засекреченими. Розглянувши платіжні документи, соратники Навального встановили імена власників, серед яких опинилися син секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева Андрій, дружина генерала Сергія Суровікіна Анна та колишня спортсменка Світлана Абросімова, яку називають матір’ю дітей телепропагандиста Володимира Соловйова.

Ціни на вілли в одному з котеджних селищ на березі Чорного моря, які дослідили розслідувачі, сягають пів мільярда рублів. Це дорожче, ніж елітна нерухомість у центрі Москви та на Рубльовці. Серед власників котеджів, чиї дані внесено до Росреєстру – губернатор Липецької області Ігор Артамонов та акціонер Газпром-автоматизація» Давид Фараджев.

У документах деяких будівель власником зазначена «Російська Федерація». Однак імена реальних власників вдалося встановити за платіжними документами. Вони вказують на дружину одного з командувачів російської армії в Україні Анну Суровікіну, старшого віцепрезидента банку ВТБ Сергія Шишина та сина Миколи Патрушева Андрія. Андрій Патрушев раніше входив до правління «Газпрому», а тепер веде бізнес в Арктиці.

Ще одна «таємна» власниця котеджу – баскетболістка Світлана Абросімова. Як стверджує ФБК, вона тривалий час перебуває у близьких стосунках із телеведучим «Першого каналу» Володимиром Соловйовим і має від нього двох дітей, народжених у США. Соловйов перебуває в офіційному шлюбі з Ельзою Сепп. Від цього та двох попередніх шлюбів у нього восьмеро дітей.

На якій підставі дані про власність не внесені до Росреєстру, невідомо. Зазначені власники не входять до списків осіб, дані яких, за російськими законами, не підлягають розголошенню.

Автори розслідування наголосили, що їх не цікавить особисте життя Соловйова чи ынших, але обурює, що Абросымову, як ы дружину Суровікіна та сина Патрушева, фактично взяли під державний захист, що дозволяє приховувати незаконні доходи їхніх рідних та близьких.