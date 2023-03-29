Рекрутингова кампанія до «Гвардії наступу» може бути продовжена – МВС

Рекрутингова кампанія до «Гвардії наступу» може бути продовжена після 1 квітня, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телемарафону.

«Сподіваємося, що рекрутингова кампанія до «Гвардії наступу» буде продовжена», – сказала вона і додала, що за два місяці набору кампанія «продемонструвала попит суспільства на формування добровольчих батальйонів».

«Ми отримали кілька десятків тисяч заявок від охочих стати частиною команди штурмових бригад МВС», – сказала Рева.

3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».

Як заявив 11 березня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, від лютого 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в «Гвардії наступу». Він казав, що підрозділи в основному вже сформовані.