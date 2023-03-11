Підрозділи «Гвардії наступу» в основному вже сформовані – Клименко

Із лютого 28 тисяч добровольців вже подали заявки для участі в «Гвардії наступу», зазначив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«У першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують», – наголосив Клименко.

Міністр також зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, аби отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються «Гвардією наступу».

За його словами, підрозділи фактично сформовані.

«Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє», – додав Клименко.

3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».

На початку лютого в МВС повідомили, що загалом до «Гвардії наступу» на той час подали заявки понад вісім тисяч добровольців.