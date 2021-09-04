Росіян запідозрили у підкупі президента Гватемали – ЗМІ

Прокуратура Гватемали розслідує факт підкупу президента країни Алехандро Джамматтеі росіянами. Про це пише Reuters з посиланням на представника гватемальської Генпрокуратури.

За його словами, розслідування почалося 1 вересня.

За даними журналістів, підкупити президента намагалася гірничодобувна компанія з російським капіталом. Вона хотіла добитися права на роботу в порту Санто-Томас-де-Кастілья.

Гватемальські ЗМІ повідомляють, що мова йде про компанію Mayaniquel. Вона нібито домагається побудови на невикористаній території порту вантажного терміналу. Не виключено, що плани ймовірного будівництва пов’язані з російським бізнесом з видобутку урану. Про візит представників атомної промисловості з Росії повідомляли депутати гватемальської партії «Національний союз надії».

У серпні The New York Times повідомляла про людину, яка розповіла журналістам, що доставила до будинку президента згорнутий килим, набитий грошима. Адміністрація Джамматтеі відкинула всі звинувачення і заявила, що проведе розслідування.

За даними ЗМІ, розслідування почало вести антикорупційне відомство. Через деякий час після початку слідства його керівника звільнили, пізніше він втік до США, забравши з собою всі зібрані докази. Гватемальські влада видала ордер на його арешт.