Bloomberg: США та партнери погодилися встановити фіксовану ціну на російську нафту

США та їхні партнери погодилися встановити на російську сиру нафту на фіксованому рівні, а не на плаваючому, що змінюється залежно від базових цін на нафту – повідомляє видання Bloomberg із посиланням на свої джерела, знайомі з цим питанням.



Наразі неясно, на якому рівні буде встановлена ціна, але це буде фіксована цифра, а не знижка щодо Brent. Офіційні особи США мають намір встановити обмеження на сиру нафту вище $60 за барель, що збільшило б шанси змусити Росію продати частину свого експорту в рамках обмежень.



Обмеження, незважаючи на те, що воно є статичним, буде регулярно переглядатися та може бути змінене коаліцією, яка складається з країн G7 та Австралії.

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За словами одного чиновника, такий підхід зміцнить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, раніше повідомляло агентство Reuters.



Після того, як російський президент Володимир Путін наказав вторгнутися в Україну, лідери США та Європи намагалися стримати потік нафтових доходів, які постачали військову машину Москви.



Робоча група наполягає на запроваджені обмеження – по суті, заборони на страхування та інші послуги для відправлень понад певну ціну – у поєднанні з майбутнім раундом санкцій Європейського Союзу, який має набути чинності 5 грудня.



Коаліція планує встановити три рівні цін: один на сиру нафту і два на нафтопродукти. Наразі є погодження лише на те, що максимальна ціна на нафту буде фіксованою.