Reuters: західні спецслужби атакували «Яндекс»

Хакери, що мають відношення до західним спецслужбам, восени минулого року атакували російський інтернет-сервіс «Яндекс». Вони запустили рідкісну шкідливу програму шпигунства за обліковими записами користувачів. Про це повідомило 27 червня агентство Reuters.

За інформацією джерел агентства, хакери намагалися отримати технічну інформацію, за допомогою якої сервіс авторизує користувачів. Офіційний представник інтернет-компанії повідомив Reuters, що спробу злому припинили на самому початку і користувачам нічого не загрожує.

Три співрозмовника Reuters стверджують, що факт атаки на групу розробників «Яндекса» підтвердили в «Лабораторії Касперського». Стверджується, що зловмисники діяли за допомогою програми Regin. Це програмне забезпечення використовують для хакерських атак спецслужби США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, пише Reuters. Визначити, яка з п’яти країн стояла за атакою, неможливо. У «Лабораторії Касперського» від коментарів відмовилися.

Про програму Regin в 2014 році повідомив колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден.

Представники агентства Національної безпеки США і спецслужби п»яти країн від коментарів агентству Reuters відмовилися.

«Яндекс» – російська транснаціональна компанія, що надає послуги інтернет-пошуку, поштовий і інші сервіси. Чистий консолідований прибуток компанії за 2018 фінансовий рік склав більше 660 мільйонів доларів.