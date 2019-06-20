США: влада міста у Флориді перерахує хакерам 600 тисяч доларів викупу 

Міська рада в американському Рів’єра-Біч, що неподалік від Палм-Біч (штат Флорида), 19 червня одноголосно проголосувала за те, щоб оплатити вимоги хакерів, які взяли під контроль комп’ютерну систему міста і заблокували доступ до збережених даних.

Міські чиновники вирішили, що не мають іншого вибору, як виплатити кіберзлочинцям 600 тисяч доларів в обмін на збереження важливої інформації.

Повідомляється, що витрати будуть покриті міською страховою компанією, а оплату здійснять за допомогою біткоїнів, які неможливо відстежити.

Влада міста проголосувала також за те, щоб витратити близько 1 мільйона доларів на нові комп’ютери та обладнання після того, як хакери взяли під контроль міську систему три тижні тому.

За попередніми даними, хакери увійшли в систему, коли міський чиновник клацнув на «шкідливе» посилання в електронній пошті.

В останні роки багато компаній і урядових установ у США стали жертвами подібних атак хакерів.

ФБР повідомляло, що торік у США було зареєстровано майже півтори тисячі кібернападів, а жертви заплатили хакерам 3,6 мільйона доларів.