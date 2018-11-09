Єврокомісар Ган розповів про успіхи і невдачі українського уряду

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган висловив розчарування тим, як Україна виконує угоду «Реформи заради інвестицій».

«В нас є контракт «Реформи заради інвестицій». Близько 50 мільйонів європейської підтримки для кількох галузей... На жаль, тільки одна умова була виконана. Ми могли використати 10 мільйонів, а решту 40 мільйонів буде втрачено. Це не те, що має нас задовольняти», – зазначив він.

Також Ган додав, що серед питань, які він планує підняти на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, буде боротьба з корупцією.

Єврокомісар вручив Гройсману Звіт про імплементацію реформ в Україні за 2018 рік.

Разом із тим Ган відзначив поступ України в реформуванні окремих галузей.

«Якщо йдеться про охорону здоров’я, децентралізацію, реформу публічного адміністрування чи освіти, думаю, цьому приділено багато уваги. І я можу тільки наголосити, що кожна така реформа в інших країнах, так би мовити, розтягнулася. Тому що зазвичай реформи здоров’я, пенсій і освіти дуже широкі і тривають довго. Але ви змогли це зробити, здається, за один рік. Дійсно вітаю вас», – сказав він.

Він нагадав ще раз про важливість розслідування вбивства Катерини Гандзюк, зазначивши, що його неуспіх підважить авторитет уряду.

«Ця подія – я маю на увазі напад – було вже чимось гідним засудження, таким, що не повинно було статись. Але те, що це призвело до її смерті, ще більш трагічно. Думаю, вам дійсно варто звернути увагу на цей випадок, тому що це почасти затьмарює чимало ваших досягнень як уряду», – сказав він, звертаючись до прем’єр-міністра Гройсмана.

9 листопада Йоганнес Ган прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і поклав квіти до меморіалу пам'яті Небесної сотні.

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