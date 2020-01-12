Гандбол: Україна вдруге поступилася на чемпіонаті Європи

В Австрії триває чемпіонат Європи з гандболу. У другому турі групової стадії чоловіча збірна України зіграла проти господарів турніру. За п’ять хвилин до кінця матчу рахунок був рівним, але збірна Австрії змогла зламати хід гри і зробити фінальний ривок. Як результат, 30:34 на користь австрійців.

Для української команди це вже друга поразка на турнірі. Раніше «синьо-жовті» поступилися на останній секунді збірній Північної Македонії – 25:26.

За результатами двох турів у групі B одноосібним лідером стала збірна Австрії, яка має 4 очки. У команд Чехії та Північної Македонії – по 2. Україна посідає останнє місце в групі. З квартету до наступного раунду пробиваються дві найсильніші команди.

Чемпіонат Європи триватиме до 26 січня. У континентальній першості змагаються 24 команди, а турнір приймають одразу три країни – Австрія, Норвегія і Швеція.

Переможець чемпіонату Європи здобуває ліцензію на Олімпійські ігри, які розпочнуться в Токіо у липні. Ще дві команди матимуть можливість поборотися за путівку на Ігри в олімпійському турнірі, який відбудеться у квітні у Німеччині, Норвегії та Франції.

Чоловіча збірна України вперше за 10 років потрапила на чемпіонат Європи.

14 січня «синьо-жовті» зіграють останній матч групового раунду проти збірної Чехії. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.