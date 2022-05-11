«Цей травень в українській історії матиме особливе значення» – Зеленський про безпекові гарантії

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українська влада «дуже предметно і постійно» обговорює з провідними державами безпекові гарантії для України.

«Зустріч «Великої сімки» 8 травня, в якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати такі гарантії. Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не лише юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло, що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай бог», – сказав Зеленський під час свого відеозвернення.

Він зауважує, що «ці речі не запрацюють за декілька днів».

«Але я впевнений, що цей травень в українській історії матиме особливе значення. Так, російські війська все ще на нашій землі і ті маргінали, яких Росія знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу, космічної дурості. Але щоб там не робили окупанти – це нічого не означає, у них немає шансів», – додав президент.