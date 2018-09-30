Харківська поліція розшукує водія, який насмерть збив жінку

Поліція Харкова встановлює обставини загибелі жінки-пішохода ввечері 29 вересня. Попередньо відомо, що невстановлений автомобіль смертельно травмував невідому жінку віком 40-45 років.

Водій зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

«Слідчим вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – повідомили в прес-службі поліції.

Наразі поліцейські намагаються встановити особу загиблої, з’ясувати обставини ДТП та знайти причетного.

За даними Нацполіції, за перші сім місяців цього року сталася 81 тисяча аварій (аналогічний показник минулого року – 89 тисяч). Серед них травмами та загибеллю людей завершилися 12 тисяч ДТП порівняно з 14 тисячами 2017 року.