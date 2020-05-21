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21 травня 2020, Київ 16:16
Новини | Події

У Харкові виявили випадок малярії

Студента госпіталізували з діагнозом малярія

У Харкові виявили завізний випадок малярії. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Зазначається, що 22-річний студент приїхав до України ще у вересні.

«Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37 градусів. Лише через шість днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта. Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років)», – мовиться у повідомленні.

Студента госпіталізували 16 травня. Там, де він жив, провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.

У ЦГЗ нагадали, що симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

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