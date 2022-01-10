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Харків: поліція шукає вибухівку в торговельних центрах та супермаркетах

У грудні поліція Харкова перевірила повідомлення про мінування 33 вишів, семи шкіл і трьох торговельних центрів у місті

Поліція Харкова перевіряє повідомлення про мінування 11 об’єктів у місті. Про це відомство заявило 10 січня.

«Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові – торговельних центрів і супермаркетів. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Проводиться обстеження приміщень і прилеглої території», – йдеться в заяві.

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У грудні поліція Харкова перевірила повідомлення про мінування 33 вишів, семи шкіл і трьох торговельних центрів у місті, які надійшли протягом доби 7 грудня.

Тоді вибухових предметів чи речовин не знайшли.

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