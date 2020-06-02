У Харкові затримали двох людей, які за гроші «обіцяли призначення на високі посади» – поліція

У Харкові 2 червня під час отримання 150 тисяч доларів США співробітники поліції та СБУ затримали двох жителів Києва віком 68 і 52 роки, які за гроші «обіцяли призначення на високі посади». У цілому свої «послуги» ці люди оцінювали в 1 мільйон доларів США, повідомила у фейсбуці поліція Харківської області.

Раніше до правоохоронців «надійшла інформація про те, що в жовтні минулого року невстановлені особи заволоділи грошима заявниці за проведення агітації та лобіювання інтересів в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах».

23 березня 2020 року відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

«У ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що на початку жовтня 2019 року знайома потерпілої запропонувала їй спробувати себе в політиці в якості кандидата в народні депутати України. Жінка пообіцяла, що разом з чоловіком будуть сприяти лобіюванню інтересів заявниці під час проведення агітації, формування виборчої програми, залучення ЗМІ, в тому числі вступу до партії та оформленні документів. Жінки домовились зустрітись в Києві для детальної розмови з людьми. 10 жовтня 2019 року потерпіла в столиці передала в якості завдатку 60 000 доларів США. Однак кандидатом у народні депутати України вона так і не стала і не брала участь у виборчих перегонах», – ідеться в повідомленні.

30 квітня 2020 року потерпіла «ще раз зустрілася зі зловмисниками у Києві з приводу повернення своїх грошей». За даними поліції, цього разу вони «запропонували її супутнику за 1 мільйон доларів США стати губернатором Харківської області та за 100 тисяч доларів знайти кандидатуру на посаду керівника Державної фіскальної служби в Харківській області».

Раніше 2 червня про цей же випадок у Telegram повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.