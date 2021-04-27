Росія намагається викинути переселенців із участі в ТКГ – Гармаш

Росія намагається «викинути» переселенців із участі в переговорах в межах Тристоронньої контактної групи, заявив представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш у фейсбуці.

«Стає все більш зрозумілою мета цього шоу Росії із залученням до консультацій в ТКГ терористки Маї Пирогової і звинуваченнями в шпигунстві радника української делегації Дениса Казанського. Це очевидно з пропозицій по «розблокуванню» роботи політичної робочої групи ТКГ, з якими вже вдруге виступає представник Росії. Сьогодні, на неформальній зустрічі учасників консультацій (офіційного засідання робочої групи так і не відбулося) в черговий раз було озвучено пропозицію працювати в «колишньому» складі», – заявив Гармаш.

Він вважає, що мета – «повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців».

«Ми сильно заважаємо Росії в суб’єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому – весь сенс Мінська», – наголосив Гармаш.

У червні 2020 року Офіс президента повідомив, що до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вперше залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Донеччину представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляли юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан та відомий лікар Костянтин Лібстер.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.