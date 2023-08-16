Кількість загиблих від пожеж на Гаваях зросла до 106, пошуки жертв тривають

Кількість загиблих в результаті руйнівних пожеж в американському штаті Гаваї зросла до 106.

Тим часом влада продовжує обшук території та ідентифікацію жертв.

Офіційні особи повідомили, що собаки-шукачі обшукали близько 32 відсотків постраждалої території в історичному місті Лахайна.

Губернатор штату попередив, що ще можуть бути знайдені «десятки» тіл після пожеж, які вже є найбільшими за кількістю загиблих у Сполучених Штатах Америки за понад століття.

Щонайменше 2200 будівель були пошкоджені або зруйновані, збитки оцінюють приблизно в шість мільярдів доларів.

Пожежі спричинені сильною спекою і посухою, а швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер.

Пожежі охопили майже весь острів Мауї, найбільше постраждало місто Лахайна. Через пожежі тисячі людей залишилися без електрики та телефонного зв’язку, багатьом довелося евакуюватися.