На Гавайських островах через лісові пожежі загинули 36 людей

У США на популярному серед туристів острові Мауї Гавайського архіпелагу внаслідок лісових пожеж загинули 36 людей. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.



Пожежі спричинені сильною спекою та посухою, а швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер від урагану «Дора», який вирує над Тихим океаном за сотні кілометрів на південь від Гавайських островів.



Пожежі охопили майже весь острів Мауї. Віце-губернатор штату Гаваї назвав їх безпрецедентними. Найбільше постраждало місто Лахайна, де багато будинків було зруйновано або пошкоджено вогнем.



Через пожежі тисячі людей залишилися без електрики та телефонного з’язку, багатьом довелося евакуюватися. На Мауї відкрито п’ять притулків для евакуації, які переповнені людьми. За інформацією влади, близько 4 тисяч людей намагаються залишити острів, який є популярним туристичним напрямком.



Пожежники продовжують боротися з відкритим вогнем, у тому числі з використанням гелікоптерів та іншої спеціальної техніки.



Метеорологи ООН пов’язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та початком Ель-Ніньо – підвищення температури екваторіальних вод Тихого океану. Високі температури призводять до загибелі людей та тварин, знищення рослин, а також сприяють поширенню посух та лісових пожеж.