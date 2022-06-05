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Гайдай: в найближчі дні війська РФ в рази збільшать кількість обстрілів у Сєвєродонецьку

За словами Сергія Гайдая, це пов'язано з тим, що у російських військ є завдання захопити місто до 10 червня. Сєвєродонецьк, 2 червня 2022 року

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в найближчі дні слід очікувати збільшення російських обстрілів в Сєвєродонецьку.

«Скоріш за все, буде збільшення в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з «піонів», «гіацинтів», авіаударів. Вони просто намагатимусь зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють по іншому воювати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська до 10 червня намагатимуться захопити Сєвєродонецьк.

«З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше – до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге – до 10 червня повністю контролювати трасу «Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань», – розповів він.

За даними британської розвідки, протягом останньої доби Збройні сили України контратакували в Сєвєродонецьку, «ймовірно, уповільнивши операційний імпульс російських військ, раніше напрацьований за допомогою концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності».

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