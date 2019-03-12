У школі на Миколаївщині розпилили газ, 20 людей постраждали – поліція

У школі села Первомайське на Миколаївщині 11 березня учень 11 класу розпилив перцевий газ унаслідок чого до медиків звернулися 19 дітей та один працівник школи, повідомила поліція регіону.

Правоохоронці вилучили в підлітка «Перець-4». За словами хлопця, він знайшов балончик на місцевому стадіоні. Газ розпилив, «щоб провести таким чином дослід і подивитися, що відбуватиметься», заявили в поліції.

Кримінальне провадження відкрите за статтею про хуліганство. Оскільки хлопцеві вже виповнилося 17 років, він сам нестиме відповідальність за свій вчинок.