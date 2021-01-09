Аварія газопроводу на Полтавщині: жертв і потерпілих наразі немає, причини і можливість диверсії розслідують

Унаслідок аварії магістрального газопроводу в Лубенському районі Полтавської області, за наявними наразі даними, жертв і потерпілих немає, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій і в компанії «Оператор газотранспортної мережі України».

Як повідомили в ДСНС, о 15:53 на полі поблизу села Халепці Лубенського району сталася розгерметизація газопроводу (діаметру 1200 мм) «Уренгой-Помари-Ужгород» із подальшим факельним горінням. О 16:05 перекрито подачу газу на цю ділянку. До гасіння залучено 40 працівників і 7 одиниць техніки ДСНС. Для особового складу ГУ ДСНС у Полтавській області оголошено режим «Збір-Аварія».

Раніше 9 січня місцева газорозподільча й газопостачальна компанія «Лубнигаз» називала як місце аварії село Калайдинці – воно лежить поруч із названими нині Халепцями.

Трохи пізніше в ДСНС додали, що станом на 17:52, за інформацією ТОВ «Оператор ГТС України», відключення населених пунктів від газопостачання немає.

На місці події залучено 13 працівників і 3 одиниці техніки ДСНС. Додатково від ДСНС до місця прямують 33 працівники і 6 одиниць техніки.

«На місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею, – заявили в ДСНС.

«Оператор ГТС» додає, що небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає, і компанія робить усе належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає.

«Транзиту газу також нічого не загрожує», – наголосили в компанії.

«Розслідування встановить імовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії», – мовиться в повідомленні.

І ДСНС, і «Оператор ГТС» уникають слова «вибух», про що спершу повідомляв «Лубнигаз». Очевидці теж стверджують, що чули гучний вибух.

Компанія «Лубнигаз» попереджала, що було можливе аварійне переривання газопостачання, і закликала мешканців ураженого регіону закрити конфорки і перекрити газові крани, щоб після відновлення не сталося витоку газу.

Компанія також повідомила, що аварійна телефонна лінія за номером 104 перевантажена від великої кількості дзвінків, тож вона терміново почала роботу свого колцентру за телефонами 0800502484 або 0536164410.

«Будь ласка, усі нетермінові питання пишіть в приватні повідомлення фейсбуку, кількість ліній колцентру та служби 104 обмежена – важливо залишати їх вільними для можливих екстрених ситуацій», – наголосили в «Лубнигазі».