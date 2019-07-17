МЗС попереджає про страйки в аеропорту «Гітроу»

Служби аеропорту «Гітроу» у Лондоні оголосили про проведення страйків, які можуть вплинути на режим роботи аеропорту 26, 27 липня і 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Рекомендуємо громадянам України використовувати інші аеропорти Лондона цими днями, якщо це можливо, а у випадку запланованих рейсів з/до аеропорту Heathrow, відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш переліт, а також – служб аеропорту», – йдеться в повідомленні.

«Гітроу», який має п’ять терміналів, є одним із найбільш завантажених аеропортів світу.