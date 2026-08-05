Геґсет відреагував на повідомлення ЗМІ про вичерпання армією США запасів ракет

Міністр оборони США Піт Геґсет відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що США за місяці війни з Іраном використали 80% перехоплювачів до системи THAAD.

«Цей банер не відповідає дійсності, CNN. Ганьба вам. Ми недостатньо ненавидимо медіа фейкових новин», – написав він у соцмережі Х.

Свій допис він проілюстрував кадром телеканалу CNN із титром, у якому йшлося, що, за даними джерел, військові США витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО THAAD.

Американський телеканал CNN з посиланням на свої неназвані численні анонімні джерела, знайомі з цим питанням, заявив, що американські збройні сили вичерпали майже 80% своїх ракет-перехоплювачів до системи протиракетної оборони THAAD, та половину перехоплювачів до Patriot.

4 серпня агенція Reuters із посиланням на три джерела повідомила, що армія США використала значну частину свого світового арсеналу високоточних ракет далекого радіуса дії під час п'ятимісячної війни з Іраном – це переважно ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM) За словами двох джерел, США використали «практично всю» цю зброю.



