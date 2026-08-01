«Суперечливі сигнали». У США загострилися дискусії про Patriot для України

ВАШИНГТОН – Рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot за ліцензією викликало нову дискусію у Вашингтоні щодо майбутньої військової підтримки Києва.

Одним із найгостріших критиків цього кроку став конгресмен-республіканець Ден Бейкон. У коментарі Радіо Свобода 31 липня він заявив, що Білий дім надсилає суперечливі сигнали в той час, коли Україна потерпає від посилення російських ракетних атак і гостро потребує ракет-перехоплювачів Patriot.

Бейкон, який входить до Комітету Палати представників зі збройних сил, сказав, що рішення дозволити Україні виробництво Patriot могло б допомогти подолати дефіцит цих ракет.

«Хоча 70% американців підтримують Україну, політика Білого дому створює враження, ніби він належить до тих 30%, які цього не роблять. Надання Україні можливості виробляти Patriot допомогло б вирішити проблему нестачі ракет-перехоплювачів . Хотілося б, щоб президент був більше схожий на Рейгана чи Черчилля, коли йдеться про Росію», – сказав він.

Заява Бейкона пролунала на тлі нових масованих ударів Росії по Києву, які ще більше виснажують українську систему протиповітряної оборони. Водночас вона відображає дедалі помітніші розбіжності серед республіканців щодо того, якою має бути політика Вашингтону стосовно війни Росії проти України.

Трамп змінив позицію

Під час недавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що США готові дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією.

Втім, уже через кілька днів, виступаючи на засіданні уряду в Кемп-Девіді, він заявив, що жодної домовленості з цього приводу немає.

«Ми на це не погоджувалися», – сказав Трамп.

Він назвав такі технології «надто цінними, щоб їх просто передавати», і припустив, що країни, які отримують сучасні військові технології, одного дня можуть «обернути їх проти вас».

Ця зміна позиції має особливе значення для України. Через дедалі частіше застосування Росією балістичних ракет саме комплекси Patriot залишаються одним із найважливіших елементів української протиповітряної оборони.

Крім того, дефіцит перехоплювачів посилився через їхнє активне використання самими Сполученими Штатами в інших збройних конфліктах. За оцінками аналітиків, Пентагон уже витратив приблизно дві третини своїх запасів цих ракет.

У Білому домі кажуть, що переговори тривають

Американські посадовці, які говорили з Радіо Свобода на умовах анонімності, заперечують, що адміністрація остаточно відмовилася від ідеї ліцензованого виробництва Patriot в Україні.

За їхніми словами, Трамп лише констатував, що остаточної домовленості ще не досягнуто. Переговори між Вашингтоном і Києвом тривають.

31 липня президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Американський посадовець підтвердив Радіо Свобода факт розмови, але її зміст адміністрація не коментує.

Пізніше Зеленський заявив, що ракети-перехоплювачі Patriot залишаються для України «пріоритетом номер один». Він також повідомив, що сторони домовилися продовжити роботу на рівні своїх команд після, як він висловився, позитивної зустрічі з Трампом у Білому домі.

За словами двох джерел, знайомих із підготовкою візиту, у другій половині серпня Київ можуть відвідати спецпосланеці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, якщо підготовка відбуватиметься за планом.

Сенат просуває новий законопроєкт

Поки Білий дім не визначився щодо передачі технологій Patriot, у Сенаті просувають іншу ініціативу з підтримки України.

31 липня двопартійна група із восьми сенаторів представила законопроєкт про прискорення європейських інвестицій в оборону України (Fast Tracking European Investment in Ukraine's Defense Act), який має пришвидшити передачу Україні боєприпасів через спрощення американських процедур погодження поставок союзниками.

Документ внесли сенатор-демократ Тім Кейн та сенатор-республіканець Джон Корнин.

Він передбачає попереднє схвалення до 2030 року передачі ключових видів боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, ракет для HIMARS та боєприпасів GMLRS. При цьому зберігаються контроль Конгресу та механізми перевірки використання озброєння.

Автори законопроєкту вважають, що він допоможе скоротити бюрократичні затримки, стимулюватиме європейських союзників активніше підтримувати Україну та зміцнить оборонно-промислову базу США.

Ініціативу також підтримали сенатори Кріс Кунс, Алан Армстронг, Марк Келлі, Том Тілліс, Піт Рікеттс і Джекі Розен. На їхню думку, прискорення постачання озброєння є критично важливим, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України.

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Останні події демонструють, що американська політика щодо України стає дедалі складнішою.

Білий дім продовжує переговори щодо одного з найважливіших стратегічних запитів Києва, водночас не готовий взяти на себе чітке зобов'язання передати Україні технології виробництва ракет-перехоплювачів Patriot.

Водночас республіканці й демократи в Конгресі просувають законодавчу ініціативу, покликану прискорити постачання Україні звичайних видів озброєнь, тоді як впливові республіканці, зокрема Ден Бейкон, відкрито критикують те, що вони вважають недостатньо рішучою політикою адміністрації щодо Москви.

Для Києва ці суперечливі сигнали надходять у той час, коли Росія майже щоночі завдає ракетних ударів, а Україна наполягає не лише на збільшенні постачання ракет-перехоплювачів Patriot, а й на можливості виробляти їх на своїй території. Поки що це питання залишається предметом переговорів, а не досягнутої домовленості.