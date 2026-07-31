Зеленський заявив про «хороший телефонний дзвінок» від віцепрезидента США Венса

Президент України Володимир Зеленський заявив про «хороший телефонний дзвінок» від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.

За його словами, з Венсом обговорили результати нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні.

«Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для «петріотів» проти балістики – залишається основним пріоритетом… Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили», – написав він у телеграмі.



Зеленський повідомив, що також обговорили з віцепрезидентом про наслідки російської війни для світових ринків.

Джей Ді Венс наразі про цю розмову не повідомляє.

Попередня телефонна розмова Зеленського і Венса відбулася у листопаді 2025 року.

28 липня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Венса, як повідомлялось, на цій зустрічі не було.

Зеленський назвав зустріч «доброю» і сказав, що два лідери обговорили «виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей». Трамп також позитивно відгукнувся про ці переговори.

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Через два дні після цього в інтерв’ю Financial Times Трамп заявив, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Трамп заявив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії в Україні, і додав, що його посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф вперше відвідають Україну найближчими днями.

«Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася, – сказав він. – Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру».

Також, за даними видання The Atlantic, Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до Patriot, про які Зеленський просив під час зустрічі. Однак офіційно про це не повідомляється.



