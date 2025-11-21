Зеленський підтвердив розмову із Венсом: обговорили «багато деталей» із мирних пропозицій США

Президент Володимир Зеленський «майже годину» розмовляв із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом – про це він повідомив 21 листопада.

«Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами», – заявив Зеленський.

Голова держави повідомив про домовленість щодо співпраці зі США та Європою на рівні радників, щоб шлях до миру «став дійсно працездатним».

«Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7», – додав він.

Раніше про розмову Зеленського з Венсом повідомляли медіа з посиланням на джерела. Віцепрезидент США наразі її не коментував.

Напередодні Зеленський зустрівся з міністром армії Сполучених Штатів Деніелом Дрісколлом, під час якого обговорювали «варіанти досягнення справжнього миру».