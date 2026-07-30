Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Спецпосланців Трампа чекають у Києві на День Незалежності

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф (л) та Джаред Кушнер
Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф (л) та Джаред Кушнер

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці незалежності України. Про це 30 липня повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, обізнані з планами такого візиту.

Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа.

«8 із 10». Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. Деталі домовленостей президентів України й США у Вашингтоні
Embed
«8 із 10». Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. Деталі домовленостей президентів України й США у Вашингтоні
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:03:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Візит може відбутися на тлі проходження в Сенаті законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану, який просував покійний Ліндсі Грем і який після його смерті назвали на його честь.

Документ дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російських нафти й газу. Після Сенату законопроєкт має схвалити Палата представників, яка до початку вересня перебуватиме на літній перерві.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG