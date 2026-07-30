Спецпосланців Трампа чекають у Києві на День Незалежності

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці незалежності України. Про це 30 липня повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, обізнані з планами такого візиту.

Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа.

Візит може відбутися на тлі проходження в Сенаті законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану, який просував покійний Ліндсі Грем і який після його смерті назвали на його честь.

Документ дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російських нафти й газу. Після Сенату законопроєкт має схвалити Палата представників, яка до початку вересня перебуватиме на літній перерві.



