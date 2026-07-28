У Києві зростають очікування щодо візиту спецпосланців Трампа після переговорів у Білому домі – журналіст

Після переговорів президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Києві знову зростають очікування щодо візиту спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

«Цього довгоочікуваного візиту українці чекають ще з квітня, хоча жоден із них поки що не приїжджав», – написав Рауфоглу в соцмережі Х.

Перед цим він звернув увагу на відсутність Віткофф і Кушнера на сьогоднішній зустрічі в Білому домі – «вони розмовляли із Зеленським по телефону лише минулого тижня, але на зустрічі їх не було».

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. У Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Вона тривала близько години і проходила без участі ЗМІ.

Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з Трампом. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї», які можуть допомогти, а також важливість активізувати дипломатичний процес.

Раніше в Офісі президента повідомили, що о 19:30 (за київським часом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом. Пізніше в украхнського президента запланована зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.