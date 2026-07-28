Зеленський: на зустрічі з Трампом обговорили виробництво ракет для Patriot та «деякі інші ідеї»

Президент України Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї», які можуть допомогти.

«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», – написав він у телеграмі.

Судячи з оприлюднених фото, до складу української делегації на переговорах увійшли очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Сергій Кислиця та Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МЗС Андрій Сибіга, Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також посол України в США Стефанішина.

З американського боку на зустрічі були присутні держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр оборони США Піт Геґсет, а також голова адміністрації Білого дому Сьюзан Вайлз.

Трамп наразі цю зустріч не коментував.

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Повідомляється, що зустріч Зленського і Трампа тривала близько години. Вона проходила без участі ЗМІ.

Раніше в Офісі президента повідомили, що о 19:30 (за київським часом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом. Пізніше в украхнського президента запланована зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.