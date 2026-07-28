ОП: зустріч Зеленського і Трампа планується без участі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться о 16:30 за київським часом у вівторок, зустріч планується без ЗМІ, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Речник президента також повідомив, що о 19:30 (за київським часом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом. Пізніше, за даними Никифорова, у Зеленського запланована зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

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Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.