Трамп виступить з промовою на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп, як очікується, виступить з промовою на похоронній службі сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який відбудеться 28 липня у Вашингтонському національному соборі. Про це повідомляють американські медіа ABC News та CBS News.

За даними телеканалу, останки Грема привезуть до Капітолію США, де республіканець працював понад 30 років, пізніше у Вашингтонському соборі відбудеться похоронна служба за участю законодавців та іноземних лідерів, що свідчить про його статус на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський буде присутній на службі.

ABC News повідомляє, що поховання відбудеться в середу в його рідному штаті Південна Кароліна.

Ліндсі Грему був 71 рік. Він помер увечері 11 липня у Вашингтоні невдовзі після повернення з України. У повідомленні про його смерть говорилося, що він помер після «короткострокової та раптової хвороби». Пізніше стало відомо, що до нього додому була викликана швидка допомога після того, як він поскаржився на біль у грудях. Причиною раптової смерті, за попередніми даними, стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.



