Трамп заявив, що «не впевнений», чи дадуть США Україні ліцензію на ракети Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

У телефонному інтерв’ю Financial Times 30 липня він зазначив: «ми розглядаємо це питання».

«Це дуже незвичайна зброя, і... ми повинні бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не видаємо ліцензій на обладнання», – сказав президент США.

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Трамп заявив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії в Україні, і додав, що його посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф вперше відвідають Україну найближчими днями.

«Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася, – сказав він. – Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру».

Заява Трампа пролунала через два дні після того, як він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч «доброю» і сказав, що два лідери обговорили «виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей».

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Раніше цього місяця Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.

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