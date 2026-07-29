ЗМІ: Зеленський попросив Трампа надати екстрений «зимовий пакет» ракет до Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він попросив президента США Дональда Трампа надати екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів Patriot, щоб допомогти запобігти російським атакам на українську енергетичну інфраструктуру. Про це він сказав у вівторок у інтерв’ю Axios.

За його словами, Трамп погодився під час їхньої зустрічі продовжити роботу щодо ліцензій на виробництво ракет Patriot.

Після свого візиту до США Зеленський повідомив про зустріч з представниками Lockheed Martin та Raytheon, які обидві виробляють ракети-перехоплювачі Patriot, щоб обговорити це питання.

Але навіть якщо Україна отримає ліцензії, для виробництва великої кількості ракет-перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років. За його словами, цей графік не працює, а ракети потрібні «на вчора». За даними Axios, Зеленський прагне отримати 300 ракет до зими.

Зеленський сказав, що Трамп пообіцяв, що спробує допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном.

Axios пише, що якщо цю проблему з антибалістикою не буде вирішено до зими, російські ракетні атаки можуть знищити українські електростанції, відключивши опалення для мільйонів українців та створивши гуманітарну кризу.

Війна з Іраном також скоротила запаси ракет-перехоплювачів Patriot у США, що ускладнює їх продаж Україні.

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Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.