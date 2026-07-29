Трамп заявив про «дуже добру» зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 липня у Білому домі була позитивною.

«Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре!» – цитує Білий дім заяву Трампа. Подробиць обговорень він не навів.

До США президент Володимир Зеленський прибув вранці (за київським часом) 28 липня. У Білому домі у нього відбулася зустріч з Трампом, яка тривала близько години і проходила без участі ЗМІ.

Судячи з оприлюднених фото, до складу української делегації на переговорах увійшли очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Сергій Кислиця і Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МЗС Андрій Сибіга, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також посол України в США Ольга Стефанішина.

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Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з Трампом. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» і «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також важливість активізувати дипломатичний процес.

У Білому домі раніше заявили, що зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу «позитивними і продуктивними».