Буданов про зустріч в Білому домі: домовилися про «інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, який був у складі української делегації, заявив, що на переговорах в Білому домі домовилися про «інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях».

«Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», – написав він у телеграмі.

Буданов також подякував США за непохитну підтримку України.

До США президент Володимир Зеленський прибув вранці (за київським часом) 28 липня. У Білому домі у нього відбулася зустріч з Трампом, яка тривала близько години і проходила без участі ЗМІ.

Судячи з оприлюднених фото, до складу української делегації на переговорах увійшли очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники Сергій Кислиця та Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МЗС Андрій Сибіга, Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також посол України в США Стефанішина.

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Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з Трампом. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї», які можуть допомогти, а також важливість активізувати дипломатичний процес.

Дональд Трамп не коментував цю зустріч. Але у Білому домі заявили, що його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу «позитивними та продуктивними».