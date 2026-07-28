Білий дім прокоментував зустрічі Трампа з Зеленським та Нетаньягу

Зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу «позитивними та продуктивними», заявила речниця Білого дому Каролайн Левітт.

«Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!», – написала вона в соцмережі Х, не розкривши деталей.

До США президент Володимир Зеленський прибув вранці (за київським часом) 28 липня. У Білому домі у нього відбулася зустріч з Трампом, яка тривала близько години і проходила без участі ЗМІ.

Володимир Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з Трампом. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї», які можуть допомогти, а також важливість активізувати дипломатичний процес.

Після цього Трамп зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він деталей цих переговорів не повідомляв.