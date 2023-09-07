Росія: двох генералів московської ППО заарештували за підозрою у корупції

У Росії заарештували двох генералів комплексу протиповітряної оборони Москви, їх підозрюють у корупції. Один із них був командувачем 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, відповідальної за безпосередню оборону міста, другий – командував дивізією ППО у цій армії.



Про арешт військових 6 вересня повідомила газета «Коммерсант», наступного дня інформацію підтвердила агенція ТАСС. Генерал-майорів Костянтина Огієнка та Дмитра Біляцького звинувачують у виділенні земель міністерства оборони у ближньому Підмосков’ї для продажу під житлову забудову.



У звинуваченні стверджується, що генерали домовилися про одержання хабара у 30 мільйонів рублів, проте встигли отримати лише пів мільйона. Костянтин Огієнко провину заперечує, його підлеглий Біляцький частково визнає, він погодився на угоду зі слідством. Перший заарештований у СІЗО, другий перебуває під домашнім арештом.



Арешт високопосадовців стався на тлі регулярних повітряних атак на Москву.