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Росія: двох генералів московської ППО заарештували за підозрою у корупції

Командувач 1-ї армії протиповітряної і протиракетної оборони спеціального призначення генерал-майор Костянтин Огієнко

У Росії заарештували двох генералів комплексу протиповітряної оборони Москви, їх підозрюють у корупції. Один із них був командувачем 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, відповідальної за безпосередню оборону міста, другий – командував дивізією ППО у цій армії.

Про арешт військових 6 вересня повідомила газета «Коммерсант», наступного дня інформацію підтвердила агенція ТАСС. Генерал-майорів Костянтина Огієнка та Дмитра Біляцького звинувачують у виділенні земель міністерства оборони у ближньому Підмосков’ї для продажу під житлову забудову.

У звинуваченні стверджується, що генерали домовилися про одержання хабара у 30 мільйонів рублів, проте встигли отримати лише пів мільйона. Костянтин Огієнко провину заперечує, його підлеглий Біляцький частково визнає, він погодився на угоду зі слідством. Перший заарештований у СІЗО, другий перебуває під домашнім арештом.

Арешт високопосадовців стався на тлі регулярних повітряних атак на Москву.

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