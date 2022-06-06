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Росія тримає артилерійські підрозділи біля кордону з Чернігівською областю – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, ці підрозділи розташовані в Брянській області «у безпосередній близькості до державного кордону» з Україною

Росія утримує артилерійські підрозділи біля кордону з Чернігівською областю, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи», – йдеться у повідомленні.


Російська Брянська область межує з Чернігівською областю. Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Чернігівщині.

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