Росія все більше перекидає військову техніку та мобілізованих з Далекого Сходу – Генштаб ЗСУ

Російські війська нарощують перекидання мобілізованих і озброєння, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів РФ», – йдеться у повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

У жовтні Росія змінила очільника Східного військового округу, який базується на Далекому Сході Росії. Значна частина його персоналу бере участь у повномасштабному неспровокованому вторгненні Росії в Україну.