Ноздрачов «не мав повноважень» говорити про «реінтеграцію» з російськими військовими – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України увечері 12 грудня зреагували на резонансну заяву начальника Управління цивільно-військового співробітництва Олексія Ноздрачова щодо можливості «реінтеграції» української та російської армії.

Генштаб запевняє, що слова Ноздрачова не є офіційною позицією керівництва ЗСУ.

«Оціночні суб’єктивні судження, у тому числі політичного характеру, що висловлені сьогодні, 12 грудня, полковником Олексієм Ноздрачовим під час круглого столу в Національному інформаційному агентстві «Укрінформ» – не є позицією Генерального штабу та Збройних Сил України. Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу», – йдеться в заяві відомства.

Також Генштаб повідомив про початок службового розслідування, яке призначив за фактом висловлювань полковника Ноздрачова головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

12 грудня начальник Управління цивільно-військового співробітництва Олексій Ноздрачов, спілкуючись із журналістами, заявив, що військові Росії та України за наявності політичного рішення зможуть «реінтегруватися», адже, «крім національної ідеї, існують військові традиції, і порозумітися військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще». Водночас він згадав «праворадикалів», які держава нібито не контролює.

На слова полковника майже одразу зреагували учасники бойових дій. Засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев анонсував акцію біля Міністерства оборони на 13 грудня.

Вже увечері Ноздрачов оприлюднив відеозвернення, в якому вибачився і сказав, що «готовий понести покарання».